Галактионов — о победе над «Сочи»: «Воробьев и Бакаев добавили нам скорости»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча против «Сочи» (3:0) в 1-м туре РПЛ.

Победу железнодорожникам принесли голы Александра Руденко, Дмитрия Воробьева и Зелимхана Бакаева. Последние двое вышли на замену во втором тайме.

«Если бы игра складывалась по-другому, возможно, замены были бы чуть позже. Ситуация требовала изменений, необходимо было добавлять в скорости. Воробьев, Бакаев вышли и этой скорости нам добавили», — цитирует Галактионова пресс-служба «Локомотива».

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет против «Краснодара». «Сочи» дома примет «Акрон». Обе игры пройдут 26 июля.