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Биджиев считает, что руководство «Факела» поторопилось с увольнением Евсеева

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Главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев поделился мнением об отставке Вадима Евсеева с поста главного тренера «Факела».

«Я, честно говоря, верил, что Евсееву удастся переломить ситуацию. В принципе, в тех матчах, которые я видел, «Факел» играл очень агрессивно и организованно, оставлял достаточно неплохое впечатление. Понятно, что у воронежцев есть определенные сложности, другие коллективы РПЛ более серьезно укомплектованы, но в целом команда у Евсеева была симпатичная.

Мне сложно сказать, отставка Евсеева стала решением руководства, самого Вадима или же они вместе пришли к этому. На мой взгляд, с увольнением поторопились, если это было решение клуба. Я считаю, в таком случае нужно было дать Евсееву поработать еще, и он смог бы выправить ситуацию. С другой стороны, если Вадим подал в отставку сам, значит, он расценил, что не сможет переломить ситуацию, что нужна смена обстановки», — цитирует Биджиева «Евро-Футбол. Ру».

Евсеев стал главным тренером «Факела» в мае 2023 года. Команда провела 17 матчей во всех турнирах под руководством 47-летнего россиянина, одержала 7 побед, потерпела 9 поражений и 1 раз сыграла вничью.

Источник: Евро-Футбол. Ру
Вадим Евсеев
Хасанби Биджиев
ФК Факел (Воронеж)
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«Зенит» занял 33-е место в рейтинге клубов с худшим трансферным балансом за последние 10 лет
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
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