«Спартак» объявил о возвращении Мозеса к тренировкам

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес вернулся к тренировкам с командой.

Фотографии с 32-летним нигерийцем опубликовала пресс-служба в официальном Telegram-канале красно-белых.

Мозес получил повреждение в матче 5-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3). После этого он пропустил игры РПЛ против «Ахмата (0:0) и «Краснодара» (0:2) и встречу с «Динамо» (4:1) в FONBET Кубке России.

В текущем сезоне Мозес провел 4 матча за «Спартак», в которых отметился одним голом.