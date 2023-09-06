«Зенит» занял 33-е место в рейтинге клубов с худшим трансферным балансом за последние 10 лет

Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг клубов с худшим трансферным балансом с 2014 года.

Первое место в рейтинге занял «Манчестер Юнайтед» с трансферным балансом -1,396 миллиардов евро. Также в тройку вошли «Челси» (-1,033 миллиарда) и «ПСЖ» (-1,010).

Единственным российским клубом, попавшим в рейтинг, стал «Зенит», занявший 33-е место с балансом -116 миллионов евро.

«Зенит» с 14 очками занимает второе место в РПЛ после 7 туров. Команда Сергея Семака отстает от «Краснодара» на три очка. В восьмом туре сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Рубином». Матч пройдет 17 сентября.