Агент Мантуана оценил будущее игрока в «Зените»

Агент нападающего «Зенита» Густаво Мантуана Луис Фернандо Гарсия считает, что бразилец может стать лидером команды.

«Я думаю, что Мантуан способен сейчас проявлять лидерские качества и потащить «Зенит» за собой», — сказал Гарсия Metaratings.ru.

После поражения от «Оренбурга» сине-бело-голубые с 17 очками занимают 4-е место в РПЛ, но по итогам тура могут спуститься на шестую строчку в турнирной таблице.

В следующем туре команда Сергея Семака в гостях сыграет с «Сочи». Встреча пройдет 7 октября. Перед этим «Зенит» 4 октября на своем поле примет «Балтику» в матче 5-го тура FONBET Кубка России.