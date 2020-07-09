Безбородов установит судейский рекорд в Черкизове
9 июля 2020, 22:58
Матч 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Уфа», который пройдет 12 июля, станет особенным для Владислава Безбородова: арбитр установит новый рекорд чемпионата России по числу игр. Он превзойдет достижение москвича Алексея Николаева — встреча в Черкизове станет для рефери из Санкт-Петербурга 227-й.
Владислав — потомственный судья, сын Юрия Ивановича Безбородова. Судейством занимается с 2001 года, первую игру в чемпионате России провел 13 лет назад. (Александр Бобров)
Опрос
проголосовало: 30045Все опросы
Сколько клубов должно играть в РПЛ?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...