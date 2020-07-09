Безбородов установит судейский рекорд в Черкизове

Матч 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Уфа», который пройдет 12 июля, станет особенным для Владислава Безбородова: арбитр установит новый рекорд чемпионата России по числу игр. Он превзойдет достижение москвича Алексея Николаева — встреча в Черкизове станет для рефери из Санкт-Петербурга 227-й.

Владислав — потомственный судья, сын Юрия Ивановича Безбородова. Судейством занимается с 2001 года, первую игру в чемпионате России провел 13 лет назад. (Александр Бобров)