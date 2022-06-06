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Есипов — о смерти Беркетова: «У него не было слабых качеств»

Есипов прокомментировал смерть Беркетова
Читать «СЭ» в

Бывший игрок «Ротора» Валерий Есипов прокомментировал смерть экс-футболиста волгоградского клуба Александра Беркетова, который скончался 1 июня в возрасте 46 лет.

«Сашка — самый одаренный игрок в команде. Пришел самый молодой и быстро начал играть в старте. Могло быть большое будущее, но были свои нюансы. Он и против «Бордо» играл, и против «Манчестер Юнайтед» — ничего не давал сделать Энди Коулу в том матче. Саша уникальный, очень техничный. У него не было слабых качеств», — цитирует Есипова Eurostavka.

В составе ЦСКА Беркетов выигрывал чемпионат России и становился обладателем Кубка страны.

После завершения карьеры Беркетов работал тренером в «Ростове», «Химках», минском «Динамо», «Роторе», «Луче-Энергии» и «Зените-2».

Источник: https://eurostavka.ru/news/football/esipov-o-smerti-berketova-stat-super-igrokom-emu-pomeshal-alkogol
Александр Беркетов
Валерий Есипов
ФК Ротор
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