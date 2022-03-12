Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий после матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:1) отметил игру защитника Марио Фернандеса. 31-летний российский футболист бразильского происхождения забил гол на 90+1-й минуте встречи.

Также Березуцкий добавил, что доволен выходом Алана Дзагоева.

«Я могу комментировать пропущенный гол эмоционально. Но в этом нет смысла. Разбор будет на технической записи. Там и решим, — сказал Березуцкий. — Марио — это уникальное явление в российском футболе. Он бразильский футболист с русским характером. Это дорогого стоит.

Через час после игры он сразу же сказал, что будет готовиться к «Локомотиву». Была вероятность, что он пропустит эту встречу. Но вы знаете Марио. У него нет в лексиконе слова: «Не могу». Видимо, он не сможет играть только, если ему оторвут ногу.

Я удовлетворен выходом Дзагоева. Мы знаем, что он может уверенно играть 60 минут. Лучше использовать это время во втором тайме, хотя ему хочется выходить с первых минут".