Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу армейцев в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:1).

«Новички молодцы! Хорошо проявили себя в этом матче. Уже понятно, что они из себя представляют что-то приличное, являются лидерами. Мы могли забить второй гол и раньше. Команда умеет играть до конца, бороться. Марио — боец. Он рубится, не жалеет себя. Редко бывают такие качества. Он полностью выкладывается. Хотелось бы, чтобы все проявляли такую самоотдачу», — сказал Пономарев «СЭ».

Также Пономарев прокомментировал момент с возможным пенальти.

«Там не было пенальти. Зайнутдинов постоянно лезет. Он очень противный игрок для чужих команд. Да, его немного зацепили сзади, но это было неумышленно. Судья этого не заметил или не хотел заметить, потому что явного нарушения не было, чтобы назначать 11-ти метровый», — добавил Пономарев «СЭ».

ЦСКА поднялся на третье место в таблице РПЛ. В следующем матче команда Алексей Березуцкого сыграет дома с «Рубином» (20 марта).

«Локомотив» занимает шестую строчку и в следующем туре встретится в гостях с «Ахматом» (19 марта).