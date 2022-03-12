Наумов после поражения от ЦСКА: «Семин — идеальный вариант для «Локомотива»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на домашнее поражение железнодорожников в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (1:2).

«Игра понравилась. Был драйв, настоящее дерби. Команды не сидели в обороне, играли остро. Во втором тайме с 70-й минуты «Локомотив» немного подсел. Чувствуется, что у ЦСКА более построенная игра, более организованная. «Локомотиву» не хватает понимания особенно в задней линии, хотя впереди Кухта, Керк неплохо смотрелись, Жамалетдинов в порядке. Команде нужно время, чтобы стабилизировать свою игру. На стандарте нужно было внимательно разобрать всех игроков, а там просто провалы. Нужно время, чтобы сделать эту команду. Семин — идеальный вариант для «Локомотива». Знаю, как он быстро может организовать, поднять команду, наладить игру, стабилизировать ситуацию», — сказал Наумов «СЭ».

Московский ЦСКА набрал 39 очков в 21 матче и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (31 очко) идет на 6-м месте.