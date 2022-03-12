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Сегодня, 21:10

Наумов после поражения от ЦСКА: «Семин — идеальный вариант для «Локомотива»

Георгий Скобликов

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на домашнее поражение железнодорожников в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (1:2).

«Игра понравилась. Был драйв, настоящее дерби. Команды не сидели в обороне, играли остро. Во втором тайме с 70-й минуты «Локомотив» немного подсел. Чувствуется, что у ЦСКА более построенная игра, более организованная. «Локомотиву» не хватает понимания особенно в задней линии, хотя впереди Кухта, Керк неплохо смотрелись, Жамалетдинов в порядке. Команде нужно время, чтобы стабилизировать свою игру. На стандарте нужно было внимательно разобрать всех игроков, а там просто провалы. Нужно время, чтобы сделать эту команду. Семин — идеальный вариант для «Локомотива». Знаю, как он быстро может организовать, поднять команду, наладить игру, стабилизировать ситуацию», — сказал Наумов «СЭ».

Московский ЦСКА набрал 39 очков в 21 матче и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (31 очко) идет на 6-м месте.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Тоттенхэм 1
2-й тайм

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
ЦСКА 2
Матч завершен

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
ФК Локомотив (Москва)
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 - : -
13.03 14:00
Химки – Сочи
 - : -
13.03 16:30
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 - : -
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