Бердыев крупно проиграл в чемпионате впервые с 2015 года

"Рубин" в матче 19-го тура потерпел первое крупное поражение в чемпионате России после возвращения в клуб Курбана Бердыева, уступив в Москве ЦСКА (0:3).
Для 66-летнего специалиста этот разгром стал 14-м в высшем российском дивизионе и первым с осени 2015 года.
12 крупных неудач Бердыев потерпел во главе "Рубина", еще две – с "Ростовом". Чаще всего его огорчали ЦСКА, "Зенит" и "Спартак" – по три раза. (Кирилл Бурдаков)
Крупные поражения команд Курбана Бердыева в чемпионате России
|
Дата
|
Клуб Бердыева
|
Соперник
|
Тренер соперника
|
Счет
|
16.03.2003
|
Рубин
|
ЦСКА (г)
|
Валерий Газзаев
|
0:4
|
20.03.2005
|
Рубин
|
Спартак (г)
|
Александр Старков
|
0:3
|
30.07.2006
|
Рубин
|
Томь (г)
|
Валерий Петраков
|
0:4
|
05.08.2006
|
Рубин
|
Сатурн (д)
|
Владимир Вайсс
|
0:3
|
23.09.2006
|
Рубин
|
Спартак (г)
|
Владимир Федотов
|
0:3
|
23.09.2007
|
Рубин
|
Зенит (д)
|
Дик Адвокат
|
1:4
|
21.10.2007
|
Рубин
|
Кр.Советов (г)
|
Александр Тарханов
|
0:3
|
02.05.2008
|
Рубин
|
Спартак (д)
|
Станислав Черчесов
|
0:3
|
16.11.2008
|
Рубин
|
ЦСКА (г)
|
Валерий Газзаев
|
0:4
|
30.07.2011
|
Рубин
|
Анжи (д)
|
Гаджи Гаджиев
|
0:3
|
01.12.2012
|
Рубин
|
Динамо (г)
|
Дан Петреску
|
0:3
|
10.05.2015
|
Ростов
|
Зенит (г)
|
Андре Виллаш-Боаш
|
0:3
|
03.10.2015
|
Ростов
|
Зенит (г)
|
Андре Виллаш-Боаш
|
0:3
|
09.03.2019
|
Рубин
|
ЦСКА (г)
|
Виктор Гончаренко
|
0:3
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