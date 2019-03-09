Бердыев крупно проиграл в чемпионате впервые с 2015 года

"Рубин" в матче 19-го тура потерпел первое крупное поражение в чемпионате России после возвращения в клуб Курбана Бердыева, уступив в Москве ЦСКА (0:3).

Для 66-летнего специалиста этот разгром стал 14-м в высшем российском дивизионе и первым с осени 2015 года.

12 крупных неудач Бердыев потерпел во главе "Рубина", еще две – с "Ростовом". Чаще всего его огорчали ЦСКА, "Зенит" и "Спартак" – по три раза. (Кирилл Бурдаков)

Крупные поражения команд Курбана Бердыева в чемпионате России

Дата Клуб Бердыева Соперник Тренер соперника Счет 16.03.2003 Рубин ЦСКА (г) Валерий Газзаев 0:4 20.03.2005 Рубин Спартак (г) Александр Старков 0:3 30.07.2006 Рубин Томь (г) Валерий Петраков 0:4 05.08.2006 Рубин Сатурн (д) Владимир Вайсс 0:3 23.09.2006 Рубин Спартак (г) Владимир Федотов 0:3 23.09.2007 Рубин Зенит (д) Дик Адвокат 1:4 21.10.2007 Рубин Кр.Советов (г) Александр Тарханов 0:3 02.05.2008 Рубин Спартак (д) Станислав Черчесов 0:3 16.11.2008 Рубин ЦСКА (г) Валерий Газзаев 0:4 30.07.2011 Рубин Анжи (д) Гаджи Гаджиев 0:3 01.12.2012 Рубин Динамо (г) Дан Петреску 0:3 10.05.2015 Ростов Зенит (г) Андре Виллаш-Боаш 0:3 03.10.2015 Ростов Зенит (г) Андре Виллаш-Боаш 0:3 09.03.2019 Рубин ЦСКА (г) Виктор Гончаренко 0:3

Чемпионат России, премьер-лига: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание игр по турам и датам