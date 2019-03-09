18:47 | Футбол — РПЛ

Бердыев крупно проиграл в чемпионате впервые с 2015 года

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"Рубин" в матче 19-го тура потерпел первое крупное поражение в чемпионате России после возвращения в клуб Курбана Бердыева, уступив в Москве ЦСКА (0:3).

Для 66-летнего специалиста этот разгром стал 14-м в высшем российском дивизионе и первым с осени 2015 года.

12 крупных неудач Бердыев потерпел во главе "Рубина", еще две – с "Ростовом". Чаще всего его огорчали ЦСКА, "Зенит" и "Спартак" – по три раза. (Кирилл Бурдаков)

Крупные поражения команд Курбана Бердыева в чемпионате России

Дата

Клуб Бердыева

Соперник

Тренер соперника

Счет

16.03.2003

Рубин

ЦСКА (г)

Валерий Газзаев

0:4

20.03.2005

Рубин

Спартак (г)

Александр Старков

0:3

30.07.2006

Рубин

Томь (г)

Валерий Петраков

0:4

05.08.2006

Рубин

Сатурн (д)

Владимир Вайсс

0:3

23.09.2006

Рубин

Спартак (г)

Владимир Федотов

0:3

23.09.2007

Рубин

Зенит (д)

Дик Адвокат

1:4

21.10.2007

Рубин

Кр.Советов (г)

Александр Тарханов

0:3

02.05.2008

Рубин

Спартак (д)

Станислав Черчесов

0:3

16.11.2008

Рубин

ЦСКА (г)

Валерий Газзаев

0:4

30.07.2011

Рубин

Анжи (д)

Гаджи Гаджиев

0:3

01.12.2012

Рубин

Динамо (г)

Дан Петреску

0:3

10.05.2015

Ростов

Зенит (г)

Андре Виллаш-Боаш

0:3

03.10.2015

Ростов

Зенит (г)

Андре Виллаш-Боаш

0:3

09.03.2019

Рубин

ЦСКА (г)

Виктор Гончаренко

0:3

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