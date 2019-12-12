Бенедикт Хеведес: «Есть способы лучше закончить первую часть сезона»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес после поражения от «Атлетико» (0:2) в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов подвел итоги выступления команды. Он отметил, что железнодорожники могли лучше закончить первую половину сезона.

— Есть способы лучше закончить первую часть сезона. Но в целом мы можем гордиться тем, как мы выступали в этом сезоне Лиги чемпионов, — написал Хеведес.

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