Гафуров: «Пари НН» постарается не допустить ухода перспективных футболистов

Гендиректор Центра управления и развития спорта в Нижегородской области (ЦУРС) Максим Гафуров рассказал, как «Пари НН» будет развивать перспективных футболистов в регионе.

«Футбольный клуб «Пари НН», к сожалению, до недавнего времени существовал отдельно от спортивных школ. Наша задача — совместная работа муниципальных, областных и частных школ на развитие наших топовых команд — «Пари НН» и «Химик». Мы исправили ситуацию, подписали соглашение о сотрудничестве с СШОР-8 по футболу. Это тот пример, по которому мы будем двигаться и строить футбольную вертикаль — фундамент для любой команды. Это реальная перспектива для юных футболистов и их родителей. Мы уйдем от ситуаций, когда перспективных игроков будут переманивать в другие команды», — приводит слова Гафурова ТАСС.

После 18 туров «Пари НН» набрал 16 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.