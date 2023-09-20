Белоголовцев заявил, что у современного «Спартака» нет причин гордиться своей популярностью

Актер, шоумен и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев отреагировал на слова капитана московской команды Георгий Джикии, который назвал «Спартак» самым популярным клубом России.

Раннее в комментарии «СЭ» Джикия заявил, что около 17 миллионов россиян поддерживают красно-белых.

«Эти подсчеты довольно смешные — 17, 15, 12, 10. Наверное, «Спартак» — это самая популярная команда в стране. Сколько конкретно за нее болеют людей, мне кажется, не так важно. Самое главное, что «Спартак» — самая популярная команда, так сложилась исторически. У современного «Спартака», может быть, нет причин гордиться этим, так как играет он опять не очень хорошо. Но это действительно народная команда, которая противоборствовала спортивному обществу МВД «Динамо», армейской команде ЦСКА. И другой команде, которая не имела за собой никаких покровителей, никаких подпорок не было. Поэтому народ ее и любит. И, конечно, Старостины придумали грандиозный бренд с этим гладиатором, с этой буквой «С», — цитирует Белоголовцева Metaratings.ru.

«Спартак» был основан 18 апреля 1922 года.

В текущем сезоне московская команда идет на 6-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в восьми турах. Красно-белых возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.