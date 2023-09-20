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Сегодня, 11:49

В «Пари НН» сообщили, что Юран находится в активной стадии реабилитации

Алина Савинова
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о самочувствии главного тренера команды Сергея Юрана после перенесенной операции.

«Со здоровьем у Сергея Николаевича все хорошо, сейчас он находится в активной стадии реабилитации после операции. Но физические кондиции у него в норме — вы прекрасно видели, что во время матча со «Спартаком» он отстоял на бровке два тайма. Так что все в порядке», — приводит «РБ Спорт» слова Гусейнова.

8 сентября стало известно, что 54-летний специалист перенес экстренную операцию. Его выписали из больницы 14 сентября. Юран возглавляет «Пари НН» с апреля 2023 года.

На данный момент «Пари НН» идет на 9-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков за 8 туров. 24 сентября нижегородцы примут на своем поле «Оренбург». Начало матча — в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-pari-nn-rasskazali-chto-yuran-nahoditsya-v-aktivnoj-stadii-reabilitatsii/
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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