В агентстве Гилявоги рассказали, в каком случае француз может перейти в «Локомотив»

В агентстве Spocs Global Sports, представляющем интересы французского полузащитника Джошуа Гилявоги, рассказали «СЭ» о переговорах с «Локомотивом» по возможному переходу игрока.

«Мы ждем улучшенное предложение от «Локомотива». Только в этом случае сделка может быть закрыта. Если нет, то шансов на успех не будет. «Локомотив» все знает. Мы ждем правильных цифр. Все должно решиться в течение нескольких дней», — сообщили «СЭ» в агентстве.

В данный момент 33-летний игрок является свободным агентом и выражает готовность поехать в Россию, но препятствием может стать высокая зарплата, которую запрашивает француз.

Последним клубом Гилявоги был «Вольфсбург», который он покинул этим летом. В сезоне-2022/23 он сыграл за клуб 26 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.