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Сегодня, 12:05

В агентстве Гилявоги рассказали, в каком случае француз может перейти в «Локомотив»

Микеле Антонов
Корреспондент
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В агентстве Spocs Global Sports, представляющем интересы французского полузащитника Джошуа Гилявоги, рассказали «СЭ» о переговорах с «Локомотивом» по возможному переходу игрока.

«Мы ждем улучшенное предложение от «Локомотива». Только в этом случае сделка может быть закрыта. Если нет, то шансов на успех не будет. «Локомотив» все знает. Мы ждем правильных цифр. Все должно решиться в течение нескольких дней», — сообщили «СЭ» в агентстве.

В данный момент 33-летний игрок является свободным агентом и выражает готовность поехать в Россию, но препятствием может стать высокая зарплата, которую запрашивает француз.

Последним клубом Гилявоги был «Вольфсбург», который он покинул этим летом. В сезоне-2022/23 он сыграл за клуб 26 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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