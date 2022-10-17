Белоголовцев считает, что в конфликте Абаскаля и Федотова неправы оба

Известный актер и телеведущий, болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев отреагировал на высказывание Владимира Федотова в адрес Гильермо Абаскаля на пресс-конференции после матча между ЦСКА и «Спартаком» (2:2) в 13-м туре РПЛ.

«Если говорить про слова Федотова в адрес Абаскаля на пресс-конференции... Владимир Валентинович — мужичок из прошлого, из 90-х, он же в эти годы играл за «Уралмаш». Мне кажется, что он не из тех тренеров, которые будут стараться как-то интеллигентно и изящно высказываться. Он простой мужик, настоящий футболист, который стал тренером, не стоит от него требовать каких-то корректных высказываний. Абаскаль тоже не должен был кидаться на Владимира Валентиновича, с какой стати? Мне кажется, что в этой ситуации оба неправы. Гильермо становится более эмоциональным, он начинает понимать, как в нашем футболе все происходит, поэтому некоторые вещи у него вызывают эмоциональные протесты», — приводит слова Белоголовцева Metaratings.ru.

Он также призвал поблагодарить Зарему Салихову за то, что по слухам привела Абаскаля в «Спартак». По его словам, он очень грамотный и хороший специалист.

На послематчевой пресс-конференции Федотов заявил: «Абаскаль на меня бросился? Не надо преувеличивать. Какой бросился? Что-то рядом прыгало, да, не знаю».

Летом сообщалось, что Федотов мог возглавить «Спартак» после ухода тренера Паоло Ваноли, однако красно-белые отказались от его кандидатуры.