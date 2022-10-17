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Белоголовцев считает, что в конфликте Абаскаля и Федотова неправы оба

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Известный актер и телеведущий, болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев отреагировал на высказывание Владимира Федотова в адрес Гильермо Абаскаля на пресс-конференции после матча между ЦСКА и «Спартаком» (2:2) в 13-м туре РПЛ.

«Если говорить про слова Федотова в адрес Абаскаля на пресс-конференции... Владимир Валентинович — мужичок из прошлого, из 90-х, он же в эти годы играл за «Уралмаш». Мне кажется, что он не из тех тренеров, которые будут стараться как-то интеллигентно и изящно высказываться. Он простой мужик, настоящий футболист, который стал тренером, не стоит от него требовать каких-то корректных высказываний. Абаскаль тоже не должен был кидаться на Владимира Валентиновича, с какой стати? Мне кажется, что в этой ситуации оба неправы. Гильермо становится более эмоциональным, он начинает понимать, как в нашем футболе все происходит, поэтому некоторые вещи у него вызывают эмоциональные протесты», — приводит слова Белоголовцева Metaratings.ru.

Он также призвал поблагодарить Зарему Салихову за то, что по слухам привела Абаскаля в «Спартак». По его словам, он очень грамотный и хороший специалист.

На послематчевой пресс-конференции Федотов заявил: «Абаскаль на меня бросился? Не надо преувеличивать. Какой бросился? Что-то рядом прыгало, да, не знаю».

Летом сообщалось, что Федотов мог возглавить «Спартак» после ухода тренера Паоло Ваноли, однако красно-белые отказались от его кандидатуры.

Источник: https://metaratings.ru/news/sergey-belogolovtsev-v-konflikte-abaskalya-i-fedotova-nepravy-oba-1387725/
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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