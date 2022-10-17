Камоцци сравнил Чалова и Соболева после московского дерби

Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна поделился мнением по поводу матча 13-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2). Игра прошла вчера, 16 октября. У армейцев отметился дублем Федор Чалов, у красно-белых отличились Антон Зиньковский и Александр Соболев.

«В дерби, когда вы не можете выиграть, важно не потерять очки. Вчера «Спартаку» удалось это сделать. Между Соболевым и Чаловым, я выбираю первого. Для меня Саша лучше, чем Федор Чалов», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

«Спартак» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 баллами в 13 играх.