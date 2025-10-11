Бельгийский журналист сообщил, что Клеман отказался возглавить «Спартак»

Бельгийский журналист De Standaard Барт Лаге прокомментировал информацию о том, что экс-тренер «Монако» Филипп Клеман может возглавить «Спартак».

«Я связался с агентом Филиппа Клемана. Да, «Спартак» предлагал ему работу, но он отказался. Он продолжает жить в Великобритании, и я думаю, что у него там есть какие-то контакты», — цитирует Лаге «Чемпионат».

Последним местом работы Клемана был шотландский «Рейнджерс», который он покинул в феврале 2025 года. До этого тренер возглавлял «Монако», «Брюгге», «Генк» и «Васланд-Беверен».

В качестве тренера Клеман трижды становился чемпионом Бельгии и один раз выиграл Суперкубок страны.