Бельгийский журналист сообщил, что Клеман отказался возглавить «Спартак»
Бельгийский журналист De Standaard Барт Лаге прокомментировал информацию о том, что экс-тренер «Монако» Филипп Клеман может возглавить «Спартак».
«Я связался с агентом Филиппа Клемана. Да, «Спартак» предлагал ему работу, но он отказался. Он продолжает жить в Великобритании, и я думаю, что у него там есть какие-то контакты», — цитирует Лаге «Чемпионат».
Последним местом работы Клемана был шотландский «Рейнджерс», который он покинул в феврале 2025 года. До этого тренер возглавлял «Монако», «Брюгге», «Генк» и «Васланд-Беверен».
В качестве тренера Клеман трижды становился чемпионом Бельгии и один раз выиграл Суперкубок страны.
Источник: «Чемпионат»
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|3
|
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|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
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|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
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|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
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|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Кр. Советов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ростов
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Рубин
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Родина
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
16
|Акрон
|1
|0
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|1
|0-5
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|31.07
|20:00
|Родина – Ростов
|- : -
|1.08
|14:00
|Акрон – Рубин
|- : -
|1.08
|16:15
|ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|1.08
|18:30
|Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.08
|20:45
|Балтика – Динамо
|- : -
|2.08
|16:00
|Оренбург – Зенит
|- : -
|2.08
|18:15
|Краснодар – Факел
|- : -
|2.08
|20:30
|Ахмат – Спартак
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
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|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|2
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|1
|
|
Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|П
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|1
|
|
Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
|
|
Марат Апшацев
Динамо Мх
|1
|0
|1
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