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11 октября 2025, 13:10

Бельгийский журналист сообщил, что Клеман отказался возглавить «Спартак»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бельгийский журналист De Standaard Барт Лаге прокомментировал информацию о том, что экс-тренер «Монако» Филипп Клеман может возглавить «Спартак».

«Я связался с агентом Филиппа Клемана. Да, «Спартак» предлагал ему работу, но он отказался. Он продолжает жить в Великобритании, и я думаю, что у него там есть какие-то контакты», — цитирует Лаге «Чемпионат».

Последним местом работы Клемана был шотландский «Рейнджерс», который он покинул в феврале 2025 года. До этого тренер возглавлял «Монако», «Брюгге», «Генк» и «Васланд-Беверен».

В качестве тренера Клеман трижды становился чемпионом Бельгии и один раз выиграл Суперкубок страны.

Источник: «Чемпионат»
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Филипп Клеман
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 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
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31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
Эсекиэль Барко
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Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

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Максим Савельев
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