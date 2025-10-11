Источник: Зорин может уйти из «Спартака» зимой

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин может покинуть команду в зимнее трансферное окно, сообщает Metaratings.

По информации источника, 21-летний футболист недоволен количеством игровой практики. Рассматриваются варианты с арендой или трансфером.

В текущем сезоне Зорин провел 6 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 900 тысяч евро.