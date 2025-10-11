Дорохов назвал Акинфеева легендой ЦСКА

Известный комик и болельщик ЦСКА Денис Дорохов ответил на вопрос о лучшем футболисте клуба.

— Лучший футболист ЦСКА — Игорь Акинфеев, болею за него. Он легенда, топ! — сказал Дорохов «СЭ».

Акинфеев на протяжении всей карьеры выступает за ЦСКА. На счету 39-летнего голкипера 809 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых вратарь пропустил 727 мячей. 335 из этих игр он провел на ноль.

Вместе с московской командой Акинфеев становился обладателем Кубка УЕФА (2005), шесть раз выигрывал чемпионат России, по восемь раз — Кубок и Суперкубок страны.

За сборную России Акинфеев провел 111 матчей. Он объявил о завершении карьеры в национальной команде 1 октября 2018 года.