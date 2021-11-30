Вратарь «Уфы» Александр Беленов прокомментировал ничью со «Спартаком» (1:1) в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ.

«Достойная игра. Жаль, что потеряли очки, — написал Беленов в Instagram. — Еще раз убедился, что ВАР работает против бедных. Спасибо всем, кто в холод пришел на стадион».

Напомним, что гости сравняли счет на 95-й минуте встречи благодаря голу нападающего Александра Соболева с пенальти.

После этой игры «Спартак» с 20 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» располагается на 12-й позиции, набрав 16 очков.