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Беленов — о матче «Уфа» — «Спартак»: «Еще раз убедился, что ВАР работает против бедных»

Беленов раскритиковал работу ВАР в матче «Уфа» — «Спартак»
15:10
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Вратарь «Уфы» Александр Беленов прокомментировал ничью со «Спартаком» (1:1) в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ.

«Достойная игра. Жаль, что потеряли очки, — написал Беленов в Instagram. — Еще раз убедился, что ВАР работает против бедных. Спасибо всем, кто в холод пришел на стадион».

Публикация от Александр Беленов (@belenov31)

Напомним, что гости сравняли счет на 95-й минуте встречи благодаря голу нападающего Александра Соболева с пенальти.

После этой игры «Спартак» с 20 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» располагается на 12-й позиции, набрав 16 очков.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CW5dumAMnVD/

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Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры


  • ровнов

    Охренели в Уфе.

    30.11.2021

  • alex-ls

    т.е. так можно руками по лицу попадать?

    30.11.2021

  • Arkadiy1976

    Этот кабан просто подставился. А Никитин не вовремя локти растопырил и не туда. Так что к букве закона увы не придерешься. В Португалии и Бразилии целые школы театральных падений и симуляций, начиная с Фигу и заканчивая кубком Либертадорес. Вот когда начнут желтые давать за симуляции - тогда другое дело.

    30.11.2021

  • Фирсыч

    Это Газизов бедный?!

    30.11.2021

  • andy1962

    Капитан Очевидность.

    30.11.2021

  • Serg19700

    Саня, не прибедняйся.

    30.11.2021

  • FCSM

    Рассказова удалили ни за что, мнение эксперта судей Николаева. Умярову жёлтую дали ни за что, теперь он пропускает следующий матч по вине судьи. Кстати, в прошлом туре с быками Умярову так же дали карточку ни за что, это мнение экспертов. А пенальти, на которое намекает этот товарищ, назначен верно, это тоже мнение экспертов. Так что, где судейство против бедных? Скорее уж, наоборот.

    30.11.2021