Беленов — о матче «Уфа» — «Спартак»: «Еще раз убедился, что ВАР работает против бедных»
Вратарь «Уфы» Александр Беленов прокомментировал ничью со «Спартаком» (1:1) в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ.
«Достойная игра. Жаль, что потеряли очки, — написал Беленов в Instagram. — Еще раз убедился, что ВАР работает против бедных. Спасибо всем, кто в холод пришел на стадион».
Напомним, что гости сравняли счет на 95-й минуте встречи благодаря голу нападающего Александра Соболева с пенальти.
После этой игры «Спартак» с 20 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» располагается на 12-й позиции, набрав 16 очков.
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ровнов
Охренели в Уфе.
30.11.2021
alex-ls
т.е. так можно руками по лицу попадать?
30.11.2021
Arkadiy1976
Этот кабан просто подставился. А Никитин не вовремя локти растопырил и не туда. Так что к букве закона увы не придерешься. В Португалии и Бразилии целые школы театральных падений и симуляций, начиная с Фигу и заканчивая кубком Либертадорес. Вот когда начнут желтые давать за симуляции - тогда другое дело.
30.11.2021
Фирсыч
Это Газизов бедный?!
30.11.2021
andy1962
Капитан Очевидность.
30.11.2021
Serg19700
Саня, не прибедняйся.
30.11.2021
FCSM
Рассказова удалили ни за что, мнение эксперта судей Николаева. Умярову жёлтую дали ни за что, теперь он пропускает следующий матч по вине судьи. Кстати, в прошлом туре с быками Умярову так же дали карточку ни за что, это мнение экспертов. А пенальти, на которое намекает этот товарищ, назначен верно, это тоже мнение экспертов. Так что, где судейство против бедных? Скорее уж, наоборот.
30.11.2021