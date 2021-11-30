«После вручения «Золотого мяча». Ещенко опубликовал фото в костюме с шуточной подписью
Ещенко пошутил в Instagram по поводу церемонии награждения призом «Золотой мяч»
15:03
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко пошутил в Instagram после церемонии награждения «Золотым мячом». Футболист написал, что выиграл трофей.
«После вручения «Золотого мяча», — написал Ещенко.
«Бабка старая, не чуди» — написал в комментариях экс-одноклубник Ещенко Денис Глушаков.
Отметим, «Золотой мяч» по итогам 2021 года получил форвард «ПСЖ» Лионель Месси, второе место у игрока «Баварии» Роберта Левандовски.
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