Зарема: «Литвинов, Пруцев и Соболев — одни из лучших игроков в РПЛ»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова назвала своих любимых футболистов из московского клуба.

«Персональные симпатии по-прежнему к Литвинову, Пруцеву и Соболеву. На мой взгляд — это одни из лучших игроков в РПЛ. У конкурентов таковыми являются Чалов, Тюкавин, Салтыков и Карпукас», — заявила Салихова Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 22-летний Литвинов сыграл 16 матчей, в которых не отличился результативными действиями.

На счету Пруцева 17 игр, в которых забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи. Соболев принял участие в 18 встречах, записав на свой счет 6 голов и 6 результативных передач.

После 18 туров чемпионата России «Спартак» находится на пятом месте с 30 очками.