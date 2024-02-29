Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

29 февраля, 18:30

РПЛ: расписание и время начала матчей 19 тура чемпионата России

19-й тур РПЛ стартует в 1 марта 2024
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Зенит» — «Спартак».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24 возобновится после зимней паузы 19-м туром РПЛ, который состоится в период с 1 по 3 марта 2024 года. В центральном матче тура «Зенит» и «Спартак» сыграют в Санкт-Петербурге. Встреча пройдет 2 марта, начало — 19.30 (мск).

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 38 очков. На второй строчке «Зенит», у которого 36 очков. Замыкает тройку «Динамо» с 32 очками. «Спартак» располагается на пятой строчке (30 очков).

Расписание 19 тура РПЛ сезона 2023 / 2024 (1 — 3 марта)

1 марта, пятница

  • «Ростов» — «Крылья Советов» — 19.00

2 марта, суббота

  • ЦСКА — «Оренбург» — 14.00
  • «Краснодар» — «Рубин» — 16.30
  • «Ахмат» — «Урал» — 19.00
  • «Зенит» — «Спартак» — 19.30

3 марта, воскресенье

  • «Пари НН» — «Факел» — 14.00
  • «Динамо» — «Локомотив» — 16.30
  • «Балтика» — «Сочи» — 19.00

* Время начала матчей — московское.

Актуальная версия календаря доступна в разделе РПЛ на сайте «СЭ».

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
В велоспорте запретили новый инновационный шлем
Российский форвард «Вашингтона» Мирошниченко забил первый гол в НХЛ
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
Полянский заявил об отсутствии у России намерений устранять Зеленского
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Путину представят предложения по денонсации невыгодных международных соглашений
Популярное видео
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
Материалы сюжета: РПЛ, 19-й тур: «Зенит» — «Спартак», «Краснодар» — «Рубин» и другие матчи
ЭСК РФС признала верным решение Левникова не удалять Морозова в матче «Динамо» — «Локомотив»
Горшков заявил, что его расстроил матч «Зенита» против «Спартака»: «Мне показалось, что питерцы не рисковали»
Педро — о дебюте за «Зенит»: «Надеюсь, что смогу внести вклад в историю такого великого клуба»
Сафонов оценил рекордное достижение Тюкавина в РПЛ
Ахметов — о дебютном матче за «Зенит»: «Всегда приятно играть на полном стадионе, особенно дома»
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам матча с «Локомотивом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Baza: Промеса задержали в дубайском аэропорту, он несколько часов находится в отделении полиции

Абаскаль — о влиянии ситуаций Промеса и Джикии на сборы «Спартака»: «Сильнейшие остаются, а слабые отваливаются»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости