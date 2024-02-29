РПЛ: расписание и время начала матчей 19 тура чемпионата России

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24 возобновится после зимней паузы 19-м туром РПЛ, который состоится в период с 1 по 3 марта 2024 года. В центральном матче тура «Зенит» и «Спартак» сыграют в Санкт-Петербурге. Встреча пройдет 2 марта, начало — 19.30 (мск).

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 38 очков. На второй строчке «Зенит», у которого 36 очков. Замыкает тройку «Динамо» с 32 очками. «Спартак» располагается на пятой строчке (30 очков).

Расписание 19 тура РПЛ сезона 2023 / 2024 (1 — 3 марта)

1 марта, пятница

«Ростов» — «Крылья Советов» — 19.00

2 марта, суббота

ЦСКА — «Оренбург» — 14.00

«Краснодар» — «Рубин» — 16.30

«Ахмат» — «Урал» — 19.00

«Зенит» — «Спартак» — 19.30

3 марта, воскресенье

«Пари НН» — «Факел» — 14.00

«Динамо» — «Локомотив» — 16.30

«Балтика» — «Сочи» — 19.00

* Время начала матчей — московское.

Актуальная версия календаря доступна в разделе РПЛ на сайте «СЭ».