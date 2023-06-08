Байтуков: «Игроки «Родины» настроены совершить чудо»

Полузащитник «Родины» Руслан Байтуков прокомментировал поражение от «Пари НН» (0:3) в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24.

«В первом тайме пропустили невынужденный гол. Играли мы хорошо, но не реализовали свои моменты. Голы невынужденные, ошибки тоже. В целом,эта игра была наша. Мы должны были ее выиграть. В конце тоже пропустили ненужные голы, дав сопернику больше шансов на сохранение в РПЛ. Но теперь на нас ничего не влияет. Мы будем биться на выезде, играть на победу. Мы настроены совершить чудо. У «Пари НН» есть хорошие исполнители. Но они давали играть. Я бы не сказал, что наш уровень отличается», — цитирует «Спорт День за Днем» Байтукова.

Ответная игра состоится в Нижнем Новгороде 10 июня. Начало — в 14.30 по московскому времени.