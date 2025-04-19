Батраков стал самым молодым капитаном «Локомотива» в матчах РПЛ

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал самым молодым капитаном в истории команды в матчах РПЛ.

19-летний футболист вывел команду с капитанской повязкой на матч против «Пари НН» в 25-м туре. До этого рекорд принадлежал Динияру Билялетдинову, который был капитаном железнодорожников в 22 года.