«Локомотив» — «Пари НН»: Воробьев вывел хозяев вперед

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«Локомотив» открыл счет в матче против «Пари НН» в 25-м туре РПЛ — 1:0.

В концовке первого тайма после подачи Вадима Ракова со штрафного отличился Дмитрий Воробьев.