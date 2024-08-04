Батраков стал самым молодым автором четырех результативных действий за матч в РПЛ

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков забил и отдал три голевые передачи в матче против «Ахмата» (5:0) в третьем туре РПЛ.

19-летний футболист стал самым молодым автором четырех результативных действий в матче РПЛ, сообщает Opta Sports. Статистика ведется с 2009 года.

Ранее рекордсменом был экс-форвард ЦСКА Федор Чалов. Он записал на свой счет четыре результативных действия за матч, когда ему было 20 лет и 26 дней.