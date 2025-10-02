Нападающий ЦСКА Алеррандро назвал дерби со «Спартаком» «классико»

Нападающий ЦСКА Алеррандро в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящем дерби со «Спартаком» в 11-м туре РПЛ.

«Это будет тяжелый матч, «классико». Но мы играем дома, поэтому сделаем все, что в наших силах, чтобы улучшить результаты», — сказал Аллерандро «СЭ».

ЦСКА и «Спартак» встретятся в матче 11-го тура чемпионата России в воскресенье, 5 октября. Игра пройдет на «ВЭБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

В 10 турах ЦСКА набрал 21 очко и возглавляет турнирную таблицу. «Спартак» с 18 очками располагается на пятой строчке. В 10-м туре армейцы победили «Балтику» (1:0), а спартаковцы разгромили «Пари НН» (3:0).