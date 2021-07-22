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«Рубин» реализовал все билеты на матч со «Спартаком» и объявил о приостановке продажи абонементов

12:37
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«Рубин» объявил, что все билеты на матч первого тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» реализованы.

Встреча против красно=белых в Казани пройдет в присутствии зрителей с обязательным соблюдением антиковидных мер безопасности, трибуны могут быть заполнены не более чем на 30 процентов от общей вместимости стадиона (вместимость «Ак Барс Арены» составляет 45 тысяч человек).

Кроме того, «Рубин» объявил о приостановке продажи сезонных абонементов. Все болельщики, которые уже приобрели билеты или абонементы, смогут посетить игру против «Спартака».

Матч «Рубин» — «Спартак» пройдет 24 июля, начало — в 20.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://rubin-kazan.ru/posts/vse-bilety-na-match-rubin-spartak-realizovany

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Иван Торопцев все материалы автора

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