«Рубин» реализовал все билеты на матч со «Спартаком» и объявил о приостановке продажи абонементов

«Рубин» объявил, что все билеты на матч первого тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» реализованы.

Встреча против красно=белых в Казани пройдет в присутствии зрителей с обязательным соблюдением антиковидных мер безопасности, трибуны могут быть заполнены не более чем на 30 процентов от общей вместимости стадиона (вместимость «Ак Барс Арены» составляет 45 тысяч человек).

??Все билеты на матч 1-го тура Тинькофф РПЛ #РубинСпартак реализованы. Также приостановлена продажа сезонных абонементов.



Болельщики, которые уже приобрели билеты и абонементы, смогут посетить матч! Места на трибунах необходимо занимать строго согласно билетам и абонементам. pic.twitter.com/1uazCz83fV — «Рубин» Казань (@fcrk) July 22, 2021

Кроме того, «Рубин» объявил о приостановке продажи сезонных абонементов. Все болельщики, которые уже приобрели билеты или абонементы, смогут посетить игру против «Спартака».

Матч «Рубин» — «Спартак» пройдет 24 июля, начало — в 20.00 (мск).