Барриос с большой долей вероятности пропустит матч «Зенита» с «Нижним Новгородом» из-за игры за сборную

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Вильмар Барриос с большой долей вероятности пропустит матч 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» из-за игры за сборную Колумбии.

«Из-за этой ситуации он пропускает третий матч. Из-за ситуации с коронавирусом количество матчей сборных увеличилось, и после каждого сбора национальных команд мы теряем одного игрока. Думаю, что на этот раз ситуация будет аналогичной», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.

Сборной Колумбии предстоит провести два матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 против Бразилии (12 ноября) и Парагвая (17 ноября). Игра с Парагваем закончится около 04.00 (мск) 17 ноября, в то время как начало встречи «Зенита» с «Нижним Новгородом» (19 ноября) запланировано на 19.00 (мск).