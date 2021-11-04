«Травля Дзюбы становится модой. Я этого не понимаю». Мнение Геркуса

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус не понимает, почему форвард «Зенита» Артем Дзюба подвергается такой травле.

— Против «Ювентуса» «Зенит» играл предсказуемо. Семак выбрал примерно такой же план, что и на матч с «Динамо». Есть тактика. Есть такие старорежимные понятия, как боевой дух, воля к победе — их тоже обязательно нужно учитывать.

— Что вы имеете в виду?

— Ребята из «Зенита» почему-то боялись играть против «Ювентуса». Хотя вроде бы все взрослые люди, выступали на больших турнирах. Но подопечные Семака как-то робко действовали. Почему? Вот говорят, что Дзюба уже не тянет и так далее...

— Вы с этим не согласны?

— Дзюба за счет своего присутствия на поле заводит команду, поднимает ее моральный дух на другой уровень. Он-то как раз боец. Еще Ракицкий пытался как-то добавить нерва.

— Не считаете, что время Дзюбы уходит?

— У любого игрока есть свой предел. Но Дзюба заслуживает другого к себе отношения. Не понимаю того повального хейта Артема, травля его со всех сторон стала какой-то модой. Меня это действительно коробит. Можно не любить игрока, но так его хейтить...

Полностью интервью с Геркусом можно прочитать здесь.