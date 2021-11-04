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«В СССР считали: если футболист выпил пива, потом будет водка». Украинский тренер «Динамо» об алкоголе

Воронин рассказал о разнице в отношении к алкоголю в СССР и Европе
16:00
Андрей Воронин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Воронин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-футболист сборной Украины, а сейчас тренер «Динамо» Андрей Воронин в интервью на YouTube-канале «Ответь по-братски» сравнил отношение к алкоголю в СССР и Европе.

— В Советском Союзе было понимание, если игрок после матча выпил пива, то потом будет пить водку, — сказал Воронин. — Будет спиваться и где-то валяться. В Европе все по-другому. Там никто не прячется. У нас пиво пили и 20, и 40 лет назад. Просто прятались. В Европе никто не прячется. Но там прекрасно понимают: если завтра придешь на тренировку с перегаром, то тебя выгонят из команды или оштрафуют на большую сумму денег. А с Юргеном Клоппом в «Майнце» мы пили пиво после выездных матчей. Он шел на заправку, покупал ящик пива и садился с игроками в автобусе. Сидели, смеялись. Все нормально.

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