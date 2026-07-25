Барко заявил, что его все устраивает в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко после победы над «Родиной» (3:0) в матче 1-го тура РПЛ ответил на вопрос о возможном уходе из клуба.

Ранее появлялась информация о том, что 27-летний аргентинец может вернуться в «Ривер Плейт».

«Меня все устраивает. Приятно радовать болельщиков. Все хорошо. Что по будущему? Я ничего не знаю. Ухожу ли в «Ривер Плейт»? Я ничего не знаю», — заявил Барко.

Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейт» в июле 2024 года. Хавбек провел за московскую команду 75 матчей, забил 22 гола и сделал 19 результативных передач.