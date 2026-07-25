Защитник «Спартака» Парада о дебюте: «Рад играть на стадионе с такой атмосферой»

Защитник «Спартака» Виктор Парада поделился впечатлениями от дебюта за команду в матче 1-го тура РПЛ против «Родины» (3:0).

«Я очень рад быть в команде. Мне все очень нравится; атмосфера, как работает тренер, понимаю тренировки. Надеюсь, буду понимать все задумки. Стадион — великолепный. Очень рад играть на арене с такой атмосферой», — сказал Парада.

Парада перешел в «Спартак» из «Алавеса» 14 июля. 24-летний испанец подписал контракт с московским клубом до конца июня 2030 года.