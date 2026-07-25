Барко установил редкий статистический показатель в матче РПЛ против «Родины»

«Спартак» победил «Родину» (3:0) в домашнем матче 1-го тура чемпионата России-2026/27.

Полузащитник красно-белых Эсекьель Барко в этой игре сделал 43 передачи в финальную треть и 7 пасов под удар.

Как сообщает Opta Sports, за последние 10 лет лишь один игрок добирался до подобных цифр в одном матче РПЛ, и это тоже был Барко: в сезоне-2025/26 против «Балтики» у аргентинца было 49 точных передач в финальную треть и 8 под удар.

Барко выступает за «Спартак» с 2024 года. 27-летний полузащитник провел 75 матчей за красно-белых во всех турнирах, отметившись 22 голами и 19 результативными передачами.