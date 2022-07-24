Баринов рад, что Марадишвили удалось забить в матче РПЛ с «Ростовом»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о Константине Марадишвили, который забил эффектный гол в концовке матча 2-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2).

«Очень рад за Марадишвили, он молодец. Мало играет, но трудится на команду. Спасибо ему большое! Я сказал, что буду всю неделю заходить в раздевалку и говорить: «Костя! Костя!». Супер гол. Надеюсь, после этого у него попрет», — сказал Баринов.

«Локомотив» с двумя очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.