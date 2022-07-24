Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:01

Баринов рад, что Марадишвили удалось забить в матче РПЛ с «Ростовом»

Севастиан Терлецкий
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о Константине Марадишвили, который забил эффектный гол в концовке матча 2-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2).

«Очень рад за Марадишвили, он молодец. Мало играет, но трудится на команду. Спасибо ему большое! Я сказал, что буду всю неделю заходить в раздевалку и говорить: «Костя! Костя!». Супер гол. Надеюсь, после этого у него попрет», — сказал Баринов.

«Локомотив» с двумя очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Дмитрий Баринов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Константин Марадишвили
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как не обгореть на солнце? Советы эксперта
ЦСКА – лидер, но вряд ли надолго, «Зенит» что-то знает, «Спартаку» отдают долги, «Торпедо» тонет. Главные выводы после 2-го тура РПЛ
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Баринов: «Про «Валенсию» не вброс, там реально есть интерес»
Агент Баринова ответил на вопрос о возможном переходе футболиста в «Валенсию»
Дмитрий Баринов: «Весь «Локомотив» доверяет Худякову»
Александр Тарханов: «Догонит ли Смолов Кержакова по голам? По потенциалу — способен»
«Спартак» судят, как он мечтал. ЦСКА — главный конкурент «Зенита». За что поборются топ-клубы РПЛ?
«Локомотив» — «Ростов»: видеообзор матча 2-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александр Тарханов: «Догонит ли Смолов Кержакова по голам? По потенциалу — способен»

Дмитрий Баринов: «Весь «Локомотив» доверяет Худякову»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 1 : 4
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 3 : 0
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 4 : 0
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 2 : 2
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 2 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости