Баринов рад, что Марадишвили удалось забить в матче РПЛ с «Ростовом»
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о Константине Марадишвили, который забил эффектный гол в концовке матча 2-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2).
«Очень рад за Марадишвили, он молодец. Мало играет, но трудится на команду. Спасибо ему большое! Я сказал, что буду всю неделю заходить в раздевалку и говорить: «Костя! Костя!». Супер гол. Надеюсь, после этого у него попрет», — сказал Баринов.
«Локомотив» с двумя очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.
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|
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|2
|1
|1
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|4
|
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|1
|1
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|4
|
5
|Ахмат
|2
|1
|1
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|4
|
6
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|1
|1
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|
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|
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|
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|1
|
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|Н. Новгород
|2
|0
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|1
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|1
|
15
|Урал
|2
|0
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|0
|
16
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|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|1 : 4
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|3 : 0
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|4 : 0
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|2 : 2
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|2 : 1
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Бомбардиры
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ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1
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