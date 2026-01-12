Батраков заявил, что в «Локомотиве» отлично встретили Баринова на фоне слухов об уходе в ЦСКА

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, как в команде встретили Дмитрия Баринова после отпуска.

— Как команда встретила Баринова на фоне всех слухов о его возможном уходе?

— Но это только слухи. Мы его отлично встретили.

Ранее сообщалось, что Баринов близок к переходу в ЦСКА. В этом сезоне он провел 24 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 7 результативных передач.

Летом 2026 года у полузащитника заканчивается контракт с «Локомотивом».