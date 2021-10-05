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Жемалетдинов — Николичу: «Спасибо, что всегда верил в меня на поле!»

21:10
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Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов поблагодарил Марко Николича за работу на посту главного тренера «железнодорожников».

«Марко, для меня работа под вашим руководством стала отличным опытом! Спасибо, что всегда верил в меня на поле! Уверен, впереди вас ждет много побед! Еще увидимся, тренер», — написал Жемалетдинов в Instagram.

 

 

Об отставке Николича из «Локомотива» стало известно сегодня, 5 октября. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Лоськов.

42-летний серб возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. В нынешнем сезоне столичный клуб с 17 очками после 10 матчей занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CUp-3wHqHyS/

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Александр Кравченко все материалы автора

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Материалы сюжета: «Локомотив»: Марко Николич уволен из клуба, кто заменит тренера, кандидаты, результаты матчей в сезоне 2021/22