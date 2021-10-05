Жемалетдинов — Николичу: «Спасибо, что всегда верил в меня на поле!»

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов поблагодарил Марко Николича за работу на посту главного тренера «железнодорожников».

«Марко, для меня работа под вашим руководством стала отличным опытом! Спасибо, что всегда верил в меня на поле! Уверен, впереди вас ждет много побед! Еще увидимся, тренер», — написал Жемалетдинов в Instagram.

Об отставке Николича из «Локомотива» стало известно сегодня, 5 октября. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Лоськов.

42-летний серб возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. В нынешнем сезоне столичный клуб с 17 очками после 10 матчей занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.