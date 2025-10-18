Баринов: «Что я думаю о «Спартаке»? В «Спартаке» и спрашивайте»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов не захотел обсуждать «Спартак» после победы железнодорожников над ЦСКА (3:0) в 12-м туре РПЛ.

«Что я думаю о «Спартаке»? А почему вы спрашиваете? В «Спартаке» и спрашивайте. Чего у меня-то спрашивать?» — сказал Баринов.

«Локомотив» (26 очков) одержал третью победу подряд и поднялся на первое место в РПЛ. ЦСКА (24) опустился на третью строчку в турнирной таблице.