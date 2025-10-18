Батраков о голе Воробьева в ворота ЦСКА: «Фантастический. Думаю, Дима так и хотел»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, как отреагировал на гол своего одноклубника Дмитрия Воробьева в матче 12-го тура РПЛ против ЦСКА (0:3).

На 45+3-й минуте встречи Воробьев догнал мяч, укатившийся к угловому флажку, и выполнил подачу в штрафную красно-синих. Вратарь ЦСКА Владислав Тороп не ожидал, что мяч полетит в створ, и пропустил гол.

«Удивился, понятно. 800 мемов уже, по-моему, с моим фото. Фантастический гол, думаю, что Дима так и хотел», — сказал Батраков.

«Локомотив» благодаря победе над ЦСКА поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 12 матчах.