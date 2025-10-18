Батраков о голе Воробьева в ворота ЦСКА: «Фантастический. Думаю, Дима так и хотел»
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, как отреагировал на гол своего одноклубника Дмитрия Воробьева в матче 12-го тура РПЛ против ЦСКА (0:3).
На 45+3-й минуте встречи Воробьев догнал мяч, укатившийся к угловому флажку, и выполнил подачу в штрафную красно-синих. Вратарь ЦСКА Владислав Тороп не ожидал, что мяч полетит в створ, и пропустил гол.
«Удивился, понятно. 800 мемов уже, по-моему, с моим фото. Фантастический гол, думаю, что Дима так и хотел», — сказал Батраков.
«Локомотив» благодаря победе над ЦСКА поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 12 матчах.
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|
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|2
|2
|0
|0
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|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
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|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
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|3
|
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|1
|0
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|3
|
8
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|0
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|0
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|0
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|2
|
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|0
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|1
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|1
|
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|2
|0
|1
|1
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|
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|2
|0
|1
|1
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|1
|
14
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|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
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|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
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|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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