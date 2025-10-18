Вильягра — о поражении ЦСКА от «Локомотива»: «Начали матч сонно. Когда спохватились, было уже поздно»

Полузащитник ЦСКА Родриго Вильягра подвел итоги матча против «Локомотива» (0:3) в 12-м туре РПЛ.

— Мы начали матч немного сонно, — начал Вильягра. — Когда спохватились, уже было поздно. Второй гол — ошибка вратаря? Мне кажется, никого нельзя обвинять и выставлять крайним. Проигрывает вся команда. Неприятный и жесткий удар по нам. Хотим быть на вершине таблицы. Нам нужно сплотиться и работать, чтобы все восстановить.

— Вы долго не играли, но сейчас стали чаще выходить на поле. Каково это?

— Любой футболист хочет играть. Если тренер сделает выбор в пользу меня, я постараюсь качественно провести матч, чтобы полностью удовлетворить тренера.

— Что можете сказать про Матвея Кисляка?

— Он — отличный игрок. Это будущее российского футбола, — сказал Вильягра.

«Локомотив» (26 очков) одержал третью победу подряд и поднялся на первое место в РПЛ. ЦСКА (24) опустился на третью строчку в турнирной таблице.