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18 октября 2025, 22:53

Вильягра — о поражении ЦСКА от «Локомотива»: «Начали матч сонно. Когда спохватились, было уже поздно»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Полузащитник ЦСКА Родриго Вильягра подвел итоги матча против «Локомотива» (0:3) в 12-м туре РПЛ.

— Мы начали матч немного сонно, — начал Вильягра. — Когда спохватились, уже было поздно. Второй гол — ошибка вратаря? Мне кажется, никого нельзя обвинять и выставлять крайним. Проигрывает вся команда. Неприятный и жесткий удар по нам. Хотим быть на вершине таблицы. Нам нужно сплотиться и работать, чтобы все восстановить.

— Вы долго не играли, но сейчас стали чаще выходить на поле. Каково это?

— Любой футболист хочет играть. Если тренер сделает выбор в пользу меня, я постараюсь качественно провести матч, чтобы полностью удовлетворить тренера.

— Что можете сказать про Матвея Кисляка?

— Он — отличный игрок. Это будущее российского футбола, — сказал Вильягра.

«Локомотив» (26 очков) одержал третью победу подряд и поднялся на первое место в РПЛ. ЦСКА (24) опустился на третью строчку в турнирной таблице.

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Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Родриго Вильягра
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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