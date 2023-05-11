Агент Чистякова заявил, что для футболиста в приоритете стоит игра в футбол

Футбольный агент Андрей Талаев ответил на вопрос, останется ли защитник Дмитрий Чистяков в «Зените» после завершения сезона в РПЛ.

«У Дмитрия действующий контракт с «Зенитом», пока каких-то разговоров о том, что что-то должно поменяться, не было. Для Чистякова приоритетная цель остаться в «Зените»? Для него приоритет в том, чтобы играть в футбол», — приводит слова Талаева Metaratings.ru.

Контракт Чистяков с клубом действителен до лета 2025 года. В нынешнем сезоне в активе 29-летнего футболиста 19 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Чистякова в 2,5 миллиона евро.