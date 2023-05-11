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Сегодня, 21:42

Агент Чистякова заявил, что для футболиста в приоритете стоит игра в футбол

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Андрей Талаев ответил на вопрос, останется ли защитник Дмитрий Чистяков в «Зените» после завершения сезона в РПЛ.

«У Дмитрия действующий контракт с «Зенитом», пока каких-то разговоров о том, что что-то должно поменяться, не было. Для Чистякова приоритетная цель остаться в «Зените»? Для него приоритет в том, чтобы играть в футбол», — приводит слова Талаева Metaratings.ru.

Контракт Чистяков с клубом действителен до лета 2025 года. В нынешнем сезоне в активе 29-летнего футболиста 19 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Чистякова в 2,5 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-cel-chistyakova-ostatsya-v-zenite-dlya-nego-prioritet-igra-v-futbol-250297/
Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
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П
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