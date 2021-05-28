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Баринов — об уходе Мухина: «Кикнадзе ушел, но его дело живет. Команда сливается»

19:48
Актер Валерий Баринов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Актер Валерий Баринов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал «СЭ» переход полузащитника Максима Мухина в ЦСКА.

«Мне очень нравился Максим. И в отборе хорош, и позицию грамотно мог занять, очень мало брака. Из него может вырасти хороший футболист. Я не расстраиваюсь и не радуюсь. Для меня всё, что делают руководители в команде — черный ящик. То непонятная история со стадионом, то странные трансферы. Мне кажется, что команда сливается. В сегодняшнем «Локомотиве» нет людей, которые дорожат честью этой команды и могут умереть за красно-зеленый цвет. Сумма трансфера? Когда продают хороший автомобиль за тысячу рублей вы же думаете, что что-то тут не так. Меня такая сумма не удивляет. Вы же помните за сколько продали Хвичу. Это сделали без ведомства главного тренера. Сейчас то же самое. Лодка плывет дальше. Кикнадзе ушел, но его дело живет до сих пор», — сказал Баринов «СЭ».

Также Баринов считает, что главный тренер «Локомотива» Марко Николич мог не знать об этом трансфере.

«Николич точно знает, сколько он получает. А кто там уходит, за сколько, он может и не знать. Он продлил контракт и всё. Это свойство всех югославов. Они играют до контракта. Даже Чорлука начинал играть только тогда, когда у него заканчивался контракт. Я не хочу ничего плохого говорить о Николиче — я его не знаю. Другой вопрос, как он будет строить команду, когда всё развалится и разбежится», — добавил Баринов.

28 мая «Локомотив» объявил об уходе 19-летнего хавбека в ЦСКА. Мухин только в прошедшем сезоне дебютировал в РПЛ.

(Владимир Пушкарев)

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