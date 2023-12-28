Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:17

Баранник назвал преимущества «Зенита» перед «Краснодаром» и «Динамо» в борьбе за победу в РПЛ

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник поделился ожиданиями от выступлений сине-бело-голубых в весенней части сезона РПЛ.

«Ожидаю от «Зенита», что команда будет показывать более стабильную игру и вновь станет лидером чемпионата. Преимущество «Зенита» перед «Краснодаром», «Динамо» и другими преследователями заключается в том, что в совокупности иностранцы петербуржцев сильнее и опытнее, чем легионеры у соперников. Это должно сыграть свою роль в финальной части чемпионата. Плюс у футболистов «Зенита» есть значительный чемпионский опыт, что будет являться очень важным фактором, когда ближе к концу сезона начнется упорная борьба между командами», — цитирует Баранника Legalbet.

После 18 туров в чемпионате России лидирует «Краснодар» с 38 очками. «Зенит» расположился на второй строчке в турнирной таблице (36). У «Динамо» третья позиция (32).

Источник: https://legalbet.ru/news/barannik-nazval-preimushestva-zenita-pered-krasnodarom/
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
Дмитрий Баранник
1
0
Читайте также
ОКР начал выплачивать компенсацию отстраненным от соревнований российским олимпийцам
Британский журнал включил Яшина в число самых влиятельных футболистов всех времен
Отец Ивлеевой прокомментировал вечеринку дочери
Центробанк составил топ фраз мошенников при попытке обмана по телефону
В Варшаве заметили большие очереди стоящих за паспортами украинцев
В Якутии пассажирский самолет сел на реку Колыма
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Трансферы РПЛ: «Реалу» интересны защитники «Зенита», Хлусевич может уехать в Португалию
«Локомотив» — о видео, в котором Дзюба спел песню «Поезд на Ленинград»: «Уже лучше, но нужна работа над ошибками»
Появилось видео, в котором Дзюба поет песню «Поезд на Ленинград»
Источник: «Зенит» согласовал трансфер форварда «Палмейраса» Артура
«Реал» охотится за Алипом, ЦСКА — за тунисским защитником, «Интер» зовет Марсьяля
Полузащитник «Оренбурга» Оганесян: «Во второй части сезона хотим исправить турнирное положение»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший полузащитник «Томи» и «Москвы» Крунич заявил, что жалеет об отъезде из России

Глушаков о словах Слуцкого про главную ошибку в карьере тренера: «Не думаю, что на Евро-2016 были виноваты полузащитники»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости