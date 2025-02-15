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Баранник назвал главного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство в РПЛ

Камила Абдурахманова
корреспондент

Бывший тренер-селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник рассказал о конкурентах сине-бело-голубых в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«Я считаю, что основным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство будет «Краснодар», а не «Спартак». Красно-белым нужно стабилизироваться. А спортивная злость все-таки больше на стороне «Краснодара», потому что в прошлом сезоне они были очень близки к победе. «Спартак», конечно, тоже будет претендовать на чемпионство, но у них очень многое зависит от результатов: любой провал может привести к каким-то разборкам. Поэтому для меня главный конкурент «Зенита» — «Краснодар». Команда Мусаева оставляет очень приятные впечатления за счет своей командной игры.

Однако «Зенит» превосходит «Краснодар» и «Спартак» опытом побед на финишной прямой. Этот фактор всегда помогает в борьбе за чемпионство. У «Зенита» в этом плане есть определенная уверенность в себе. Петербуржцы уже были там и знают, что делать в таких ситуациях. К тому же этой зимой команду пополнила свежая кровь, что делает шансы сине-бело-голубых еще более предпочтительными. Но повторюсь, что, на мой взгляд, вопрос чемпионства будет решаться между «Зенитом» и «Краснодаром», — сказал Баранник Legalbet.ru.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» с 39 очками лидирует в таблице. Следом расположился «Зенит» (39), отстающий по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает «Спартак» (37).

Источник: Legalbet.ru
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Дмитрий Баранник
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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