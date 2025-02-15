Баранник назвал главного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство в РПЛ

Бывший тренер-селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник рассказал о конкурентах сине-бело-голубых в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«Я считаю, что основным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство будет «Краснодар», а не «Спартак». Красно-белым нужно стабилизироваться. А спортивная злость все-таки больше на стороне «Краснодара», потому что в прошлом сезоне они были очень близки к победе. «Спартак», конечно, тоже будет претендовать на чемпионство, но у них очень многое зависит от результатов: любой провал может привести к каким-то разборкам. Поэтому для меня главный конкурент «Зенита» — «Краснодар». Команда Мусаева оставляет очень приятные впечатления за счет своей командной игры.

Однако «Зенит» превосходит «Краснодар» и «Спартак» опытом побед на финишной прямой. Этот фактор всегда помогает в борьбе за чемпионство. У «Зенита» в этом плане есть определенная уверенность в себе. Петербуржцы уже были там и знают, что делать в таких ситуациях. К тому же этой зимой команду пополнила свежая кровь, что делает шансы сине-бело-голубых еще более предпочтительными. Но повторюсь, что, на мой взгляд, вопрос чемпионства будет решаться между «Зенитом» и «Краснодаром», — сказал Баранник Legalbet.ru.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» с 39 очками лидирует в таблице. Следом расположился «Зенит» (39), отстающий по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает «Спартак» (37).