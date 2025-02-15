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Генич — о Солари: «Это скорее креатура от Барко. Для нас он пока является котом в мешке»

Комментатор Константин Генич в разговоре с «СЭ» оценил переход полузащитника «Ривер Плейт» Пабло Солари в «Спартак».

«Мы не знаем возможностей Солари. Мало людей в России следящих за аргентинским футболом. Солари — это скорее креатура от Барко. Они играли вместе и по этим же каналам приглашают Солари на позицию вингера. Соответственно, на место Бонгонды. Как Тео будет себя вести, когда прибудет новый игрок — непонятно. А Бонгонда на хорошем отрезке для «Спартака» немало пользы принес. С его гола в ворота ЦСКА началась реинкарнация красно-белых, а затем и победная серия. Для нас же Солари пока является котом в мешке», — сказал Генич «СЭ».

11 февраля Солари подписал контракт с красно-белыми на 4,5 года. Он будет выступать под 7-м номером.

«Спартак» ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича набрала 37 очков в 18 турах. Красно-белые отстают от «Краснодара» и «Зенита» на 2 очка.

Дарик Агаларов

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Константин Генич
Эсекьель Барко
ФК Спартак (Москва)
Пабло Солари
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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