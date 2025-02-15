Генич — о Солари: «Это скорее креатура от Барко. Для нас он пока является котом в мешке»

Комментатор Константин Генич в разговоре с «СЭ» оценил переход полузащитника «Ривер Плейт» Пабло Солари в «Спартак».

«Мы не знаем возможностей Солари. Мало людей в России следящих за аргентинским футболом. Солари — это скорее креатура от Барко. Они играли вместе и по этим же каналам приглашают Солари на позицию вингера. Соответственно, на место Бонгонды. Как Тео будет себя вести, когда прибудет новый игрок — непонятно. А Бонгонда на хорошем отрезке для «Спартака» немало пользы принес. С его гола в ворота ЦСКА началась реинкарнация красно-белых, а затем и победная серия. Для нас же Солари пока является котом в мешке», — сказал Генич «СЭ».

11 февраля Солари подписал контракт с красно-белыми на 4,5 года. Он будет выступать под 7-м номером.

«Спартак» ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича набрала 37 очков в 18 турах. Красно-белые отстают от «Краснодара» и «Зенита» на 2 очка.

Дарик Агаларов