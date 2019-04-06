Баннер "Спартака" с глубоким смыслом. Видео

Болельщики "Спартака" вывесили оригинальный баннер во втором тайме матча 22-го тура премьер-лиги против ЦСКА. На нем изображен известный рэпер Feduk с гитарой, а также содержится надпись "из песни слов не выкинешь".

Баннер является отсылкой к видео, на котором Feduk исполняет песню, содержащую фразу: "ЦСКА, с***ть".

Федук смотрит, как забивает ЦСКА pic.twitter.com/tbSerDHN5Z – Александр Рогулев (@a_rogulev) 6 апреля 2019 г.

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