Баннер "Спартака" с глубоким смыслом. Видео

Болельщики "Спартака" вывесили оригинальный баннер во втором тайме матча 22-го тура премьер-лиги против ЦСКА. На нем изображен известный рэпер Feduk с гитарой, а также содержится надпись "из песни слов не выкинешь".
Баннер является отсылкой к видео, на котором Feduk исполняет песню, содержащую фразу: "ЦСКА, с***ть".
Федук смотрит, как забивает ЦСКА pic.twitter.com/tbSerDHN5Z– Александр Рогулев (@a_rogulev) 6 апреля 2019 г.
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