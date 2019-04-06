20:23 | Футбол — РПЛ

Баннер "Спартака" с глубоким смыслом. Видео

2
Обсудить

Болельщики "Спартака" вывесили оригинальный баннер во втором тайме матча 22-го тура премьер-лиги против ЦСКА. На нем изображен известный рэпер Feduk с гитарой, а также содержится надпись "из песни слов не выкинешь".

Баннер является отсылкой к видео, на котором Feduk исполняет песню, содержащую фразу: "ЦСКА, с***ть". 

Спартак - ЦСКА

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

Опрос

Выберите самое крутое дерби "Спартак" - ЦСКА
Обсудить
голосовать
2
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
Материалы других СМИ