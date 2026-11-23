Дилан Ларкин перешел из «Детройта» в «Монреаль» в результате обмена
«Детройт» обменял нападающего Дилана Ларкина в «Монреаль». Взамен «Ред Уингз» получили форварда Кирби Дака, проспекта Майкла Хейджа, вратаря Сэма Монтембо и несколько драфт-пиков.
Обмен положил конец конфликту, который начался летом 2026 года, когда 30-летний американец запросил переход. В сентябре «Детройт» лишил его капитанской повязки, а в конце октября форвард уведомил клуб, что больше не будет играть за команду, после чего был отстранен.
Ларкин провел в «Детройте» всю карьеру с момента драфта 2014 года, набрав 649 (278+371) очков в 818 матчах регулярных чемпионов. За это время «Ред Уингз» лишь однажды вышли в плей-офф — в дебютном сезоне Ларкина.
В сезоне-2026/27 на счету Ларкина 6 (2+4) очков в 10 матчах.
«Детройт» в обмен на Ларкина получил форварда Кирби Дака, проспекта-форварда Майкла Хейджа, вратаря Сэма Монтембо, условный выбор в первом раунде драфта НХЛ 2027 года, условный выбор в первом раунде драфта 2029 года, выбор во втором раунде драфта 2027 года и выбор в четвертом раунде драфта 2028 года.
25-летний канадец Дак в сезоне-2026/27 в 22 матчах набрал 8 (2+6) очков. У 30-летнего канадца Монтембо 231 игра в регулярных чемпионатах НХЛ, 90 побед, средний коэффициент надежности 3,23, а процент отраженных бросков — 89,6.
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|П
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|10
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|11
|15
|26
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|25
|10
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|8
|Торонто
|27
|10
|17
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|28
|18
|10
|42
|2
|Колорадо
|25
|15
|10
|33
|3
|Нэшвилл
|25
|13
|12
|32
|4
|Даллас
|25
|15
|10
|32
|5
|Виннипег
|27
|14
|13
|32
|6
|Сент-Луис
|26
|14
|12
|31
|7
|Юта
|27
|14
|13
|31
|8
|Чикаго
|26
|10
|16
|22
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|28
|17
|11
|38
|2
|Вегас
|27
|15
|12
|35
|3
|Сан-Хосе
|28
|12
|16
|26
|4
|Сиэтл
|23
|12
|11
|25
|5
|Анахайм
|27
|12
|15
|25
|6
|Калгари
|27
|11
|16
|24
|7
|Лос-Анджелес
|23
|9
|14
|20
|8
|Ванкувер
|28
|6
|22
|13
|28.11
|00:05
|Сан-Хосе – Вегас
|4 : 1
|28.11
|00:05
|Анахайм – Лос-Анджелес
|3 : 5
|28.11
|00:05
|Миннесота – Колорадо
|3 : 4 Б
|28.11
|01:30
|Чикаго – Рейнджерс
|2 : 1
|28.11
|03:30
|Айлендерс – Виннипег
|1 : 3
|28.11
|04:00
|Эдмонтон – Сиэтл
|2 : 4
|28.11
|04:00
|Баффало – Питтсбург
|3 : 6