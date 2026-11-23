Дилан Ларкин перешел из «Детройта» в «Монреаль» в результате обмена

«Детройт» обменял нападающего Дилана Ларкина в «Монреаль». Взамен «Ред Уингз» получили форварда Кирби Дака, проспекта Майкла Хейджа, вратаря Сэма Монтембо и несколько драфт-пиков.

Обмен положил конец конфликту, который начался летом 2026 года, когда 30-летний американец запросил переход. В сентябре «Детройт» лишил его капитанской повязки, а в конце октября форвард уведомил клуб, что больше не будет играть за команду, после чего был отстранен.

Ларкин провел в «Детройте» всю карьеру с момента драфта 2014 года, набрав 649 (278+371) очков в 818 матчах регулярных чемпионов. За это время «Ред Уингз» лишь однажды вышли в плей-офф — в дебютном сезоне Ларкина.

В сезоне-2026/27 на счету Ларкина 6 (2+4) очков в 10 матчах.

«Детройт» в обмен на Ларкина получил форварда Кирби Дака, проспекта-форварда Майкла Хейджа, вратаря Сэма Монтембо, условный выбор в первом раунде драфта НХЛ 2027 года, условный выбор в первом раунде драфта 2029 года, выбор во втором раунде драфта 2027 года и выбор в четвертом раунде драфта 2028 года.

25-летний канадец Дак в сезоне-2026/27 в 22 матчах набрал 8 (2+6) очков. У 30-летнего канадца Монтембо 231 игра в регулярных чемпионатах НХЛ, 90 побед, средний коэффициент надежности 3,23, а процент отраженных бросков — 89,6.